В Минобрнауки пояснили, как будут организованы вступительные экзамены

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В министерстве образования рассказали об особенностях приемной кампании в вузы этим летом. Вступительные экзамены будут организованы дистанционно.

«В настоящее время мы придерживаемся положений приказа Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547, которым утверждены особенности приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год. Согласно приказу, проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в 2020 году будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — приводит сайт стопкоронавирус.рф ответ Минобрнауки России.

Максимально перевести в онлайн планируется и операции абитуриентов по подаче документов, а также иное взаимодействие с приемными комиссиями.

Сроки приемной кампании устанавливаются в зависимости от сроков завершения единого государственного экзамена.

Напомним, что ректор КФУ Ильшат Гафуров уже заявлял, что приемная кампания Казанского университета будет полностью перенесена в онлайн.