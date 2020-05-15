У КФУ нет информации о времени начала приемной кампании, но она пройдет онлайн

Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский во время прямого эфира по вопросам поступления в университет сообщил, что пока у вуза нет информации о времени начала приемной кампании, но точно она пройдет в режиме онлайн.

«Можете ориентироваться только на то, что, как и в прошлые годы, после окончания ЕГЭ идет прием документов, потом выходят приказы о зачислении первой и второй волны. В прошлом году закончили принимать документы 25 июля, первые приказы о зачислении издали 30 июля, 5 августа и 8 августа. Такие интервалы будут соблюдаться и в этом году», — отметил Таюрский.

Ранее сообщалось, что студенты КФУ останутся на дистанционном обучении до конца учебного года.