Из Казани возобновили полеты в Ярославль

Сегодня в Казани возобновили авиасообщение с Ярославлем. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам.

По вторникам вылет из Казани в Ярославль запланирован на 16.20, из Ярославля в Казань — в 18.30. По четвергам отправление из Казани в Ярославль — в 16.50, из Ярославля в Казань — в 19.00.

Авиарейсы будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест. Минимальная стоимость перелета Казань — Ярославль составит от 2 590 рублей, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро».

В целях профилактики распространения коронавируса во время полета все пассажиры должны надевать маски и перчатки.



Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70—95%.

