Новости бизнеса

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Из Казани возобновили полеты в Ярославль

13:47, 19.05.2020
Из Казани возобновили полеты в Ярославль
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани возобновили авиасообщение с Ярославлем. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам.

По вторникам вылет из Казани в Ярославль запланирован на 16.20, из Ярославля в Казань — в 18.30. По четвергам отправление из Казани в Ярославль — в 16.50, из Ярославля в Казань — в 19.00.

Авиарейсы будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест. Минимальная стоимость перелета Казань — Ярославль составит от 2 590 рублей, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро».

В целях профилактики распространения коронавируса во время полета все пассажиры должны надевать маски и перчатки.

Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70—95%.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров