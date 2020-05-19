Новости спорта

13:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Евсеев провел тренировку «Уфы» в защитной маске

12:35, 19.05.2020
Евсеев провел тренировку «Уфы» в защитной маске
Фото: vk.com/ufafc

Футбольный клуб «Уфа» провел первую тренировку после выхода из самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Уфимцы опубликовали фотографии с тренировочного процесса. Главный тренер команды Вадим Евсеев провел тренировку в защитной маске, сами футболисты работали без средств защиты.

«Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле — залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением», — говорится в сообщении клуба.

Известно, что для подготовки к возобновлению сезона «Уфа» отправилась в Челябинскую область. Команда будет работать в городе Аша на базе любительского футбольного клуба «Металлург».

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров