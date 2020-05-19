Евсеев провел тренировку «Уфы» в защитной маске

Футбольный клуб «Уфа» провел первую тренировку после выхода из самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Уфимцы опубликовали фотографии с тренировочного процесса. Главный тренер команды Вадим Евсеев провел тренировку в защитной маске, сами футболисты работали без средств защиты.

«Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле — залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением», — говорится в сообщении клуба.

Известно, что для подготовки к возобновлению сезона «Уфа» отправилась в Челябинскую область. Команда будет работать в городе Аша на базе любительского футбольного клуба «Металлург».