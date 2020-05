На аукцион выставили старейшую хоккейную клюшку возрастом более 150 лет

На аукцион Goldin Auctions выставлена старейшая клюшка в истории хоккея, ее возраст оценивают в более 150 лет.

Сообщается, что данную клюшку использовали в 1850—1870-х годах. Именно тогда состоялся первый задокументированный хоккейный матч в канадском Монреале (1875 год). Представители аукциона утверждают, что клюшка появилась за 20 лет до этого поединка.

Стартовая цена необычного лота — 100 тысяч долларов. Известно, что клюшка принадлежит семейству Морзе, ее нашли в доме, купленном ими в 1980 году.

Ранее старейшей клюшкой считалась «Рутерфордская палка», проданная в 2018 году за 2,2 миллиона долларов. Ее применение тогда относили к 1852—1856 годам.

