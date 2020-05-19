На аукцион выставили старейшую хоккейную клюшку возрастом более 150 лет
На аукцион Goldin Auctions выставлена старейшая клюшка в истории хоккея, ее возраст оценивают в более 150 лет.
Сообщается, что данную клюшку использовали в 1850—1870-х годах. Именно тогда состоялся первый задокументированный хоккейный матч в канадском Монреале (1875 год). Представители аукциона утверждают, что клюшка появилась за 20 лет до этого поединка.
Стартовая цена необычного лота — 100 тысяч долларов. Известно, что клюшка принадлежит семейству Морзе, ее нашли в доме, купленном ими в 1980 году.
Ранее старейшей клюшкой считалась «Рутерфордская палка», проданная в 2018 году за 2,2 миллиона долларов. Ее применение тогда относили к 1852—1856 годам.
СпортОбщество
Weird! This could be the world's oldest hockey stick from the 1870's -Brian https://t.co/6ZqKUQ1MWW pic.twitter.com/lwzKpdQiHm— 96.3 BIG FM (@963bigfm) April 17, 2020
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым