Путин поздравил Алину Загитову с 18-летием

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, отмечающей сегодня 18-летие.

«Уважаемая Алина Ильназовна! Поздравляю Вас с 18-летием. Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград.

Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни. Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», — говорится в поздравлении Путина.

Напомним, сегодня Загитова отмечает свое совершеннолетие, фигуристке исполнилось 18 лет. Ранее спортсменка получила поздравление от своего тренерского штаба.

Также фигуристка побывала на приеме у главы Удмуртии Александра Бречалова. Руководитель республики поздравил Загитову с днем рождения и вручил памятные подарки.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.



Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».