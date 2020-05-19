В Челнах неопытный водитель устроил аварию с перевернутым авто

Фото: отдел пропаганды БДД

В Набережных Челнах молодой водитель устроил аварию с перевернутым автомобилем.

Авария произошла вчера на перекрестке проспектов Яшьлек и Мира. По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet Niva, выехав на перекресток, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. От удара внедорожник наехал на поребрик и перевернулся.

Пострадала 34-летняя пассажирка второй иномарки. Ее доставили в больницу.