В Татарстане поймали браконьера с 30 рыбами в сетях

Фото: Росгвардия РТ

В Татарстане полицейские, росгвардейцы и сотрудники ГИМС МЧС по РТ проводят рейды по выявлению незаконной добычи рыбы в акваториях Волги, Камы и Казанки. В ходе патрулирования задержали браконьера.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии РТ, в районе пос. Нижние Вязовые Зеленодольского района был обнаружен браконьер с сетями. Добыча правонарушителя составляла 30 экземпляров, его действия попадают под уголовную статью «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В качестве наказания грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Сети у браконьера изъяли, незаконно добытую рыбу направили на ихтиологическое исследование.

Кроме этого, в рамках рейдов выявлено и пресечено 25 нарушений правил рыболовства. на рыбаков составлены административные протоколы. Проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане менее чем за месяц завели более 30 уголовных дел на браконьеров.

