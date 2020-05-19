В Казани мужчина смог выбраться из горящего здания с 98%-ми ожогами тела

Фото: соцсети/МЧС по РТ

Ночью в Казани загорелось нежилое здание на улице Габишева. Пострадал мужчина, его передали медикам с 98%-ми ожогами тела.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, пожар произошел на улице Габишева, 8в. Загорелось неэксплуатируемая двухэтажная постройка. На момент прибытия подразделений происходило горение на первом и втором этаже по всей площади.

На месте пострадал мужчина. Если верить очевидцам, он самостоятельно вышел из горящего здания. Его передали медикам скорой помощи, проезжавшей мимо. При этом сообщается, что у него было обожжено 98% тела.

В половине третьего ночи с пожаром удалось справиться. Его площадь составила 24 кв. метра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В соцсетях пишут, что нежилую постройку облюбовали люди без определенного места жительства. Это уже не первый пожар.

Ранее в Челнах прохожий вытащил из огня пожилого сапожника.



