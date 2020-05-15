В Набережных Челнах прохожий вытащил пожилого сапожника из огня

Фото: соцсети

В Набережных Челнах прохожий вытащил из огня пожилого сапожника. Его мастерская загорелась в подвальном помещении дома.

Пожар произошел вечером 14 мая у дома 29/18 на Московском проспекте. Очевидец заметил, что из мастерской, расположенной в подвале дома, идет дым. Он бросился на помощь и вытащил на воздух 63-летнего сапожника до прибытия пожарных подразделений. Фотографии с места происшествия опубликованы в соцсетях.

Мужчину госпитализировали в больницу с признаками отравления.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.