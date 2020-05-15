В Набережных Челнах прохожий вытащил пожилого сапожника из огня
В Набережных Челнах прохожий вытащил из огня пожилого сапожника. Его мастерская загорелась в подвальном помещении дома.
Пожар произошел вечером 14 мая у дома 29/18 на Московском проспекте. Очевидец заметил, что из мастерской, расположенной в подвале дома, идет дым. Он бросился на помощь и вытащил на воздух 63-летнего сапожника до прибытия пожарных подразделений. Фотографии с места происшествия опубликованы в соцсетях.
Мужчину госпитализировали в больницу с признаками отравления.
Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.Общество Татарстан
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