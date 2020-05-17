Россиян, прибывших из Ташкента в Казань, поместили на обсервацию в «Ливадию»

В Казани 50 человек, вернувшихся вывозным рейсом из Ташкента, разместили на обсервацию в санаторий «Ливадия».



«Прибыл борт из Узбекистана. 50 человек размещены на обсервацию в „Ливадию“», — сообщила «Татар-информ» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Напомним, рейс из Ташкента приземлился в Казани сегодня днем. На нем прибыли 146 россиян из Татарстана, Башкирии, Мордовии и других регионов.

Ранее сообщалось, что сегодня обсервацию в санатории «Ливадия» покинут 22 жителя республики, ранее прибывшие из Берлина.

Стоит отметить, что также в санатории на карантине остаются 69 вахтовиков, работавших в Якутии.

