Олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 18 лет
Сегодня, 18 мая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отмечает свое 18-летие.
Одной из первых с днем рождения фигуристку поздравил ее тренерский штаб. В «Инстаграме» в аккаунте «Тутберидзе тим» вышел пост с трогательным стихотворением, посвященным спортсменке.
Алина Загитова является первой фигуристкой в мире, которая смогла выиграть все значимые соревнования по фигурному катанию. Начиная с 2018 года спортсменка выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане, чемпионат мира, стала победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.
Ранее в декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка заканчивает 11 класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.
Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».СпортФигурное катаниеОбщество
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