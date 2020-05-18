Олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 18 лет

Сегодня, 18 мая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отмечает свое 18-летие.

Одной из первых с днем рождения фигуристку поздравил ее тренерский штаб. В «Инстаграме» в аккаунте «Тутберидзе тим» вышел пост с трогательным стихотворением, посвященным спортсменке.

Алина Загитова является первой фигуристкой в мире, которая смогла выиграть все значимые соревнования по фигурному катанию. Начиная с 2018 года спортсменка выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане, чемпионат мира, стала победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.

Ранее в декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка заканчивает 11 класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.

Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».