Жители Советского района Казани остались без воды из-за аварии

Ряд домов в Советском районе Казани остался без воды из-за прорыва водопроводной трубы. Об этом «Реальному времени» сообщили в УК «Гвардейская».

Уточняется, что без воды остались многоквартирные дома по улицам Ершова, Новаторов, Журналистов, Космонавтов и другим.

Неполадки устранят ближе к вечеру, сообщили «Реальному времени» в МУП «Водоканал»

Сейчас ко дворам домов привезли цистерны с водой.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске с 16 мая начинаются работы по опрессовке тепловых сетей. У жителей ряда домов отключат горячую воду.

