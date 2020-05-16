С завтрашнего дня в Нижнекамске отключат горячую воду

В Нижнекамске завтра пройдет опрессовка тепловых сетей.

Как уточняет пресс-служба Нижнекамскоог района, это специальные испытания, которые проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для определения и ремонта аварийных участков труб. Так, у жителей ряда домов отключат горячую воду.

Отмечается, что опрессовка начнется в полдень 17 мая и будет проходить до 28 мая. Уточнить список домов, где будут проводить испытания можно по ссылке.



Ранее в мэрии Казани заявили, что сезонное отключение горячей воды пройдет только после полного завершения режима самоизоляции.

