Мишустин поручил до завтра устранить замечания Путина по выплатам медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что замечания президента РФ Владимира Путина по выплатам медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, должны быть устранены до завтрашнего дня.

Также завтра Путин проведет совещание правительства для обсуждения вопроса выплат врачам.

Ранее Путин жестко потребовал разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.



«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — сказал он.

После этого прокурор Татарстана Илдус Нафиков предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат. Стоит отметить, что прокуратура РТ не выявила нарушений в этой сфере. Предостережение объявили в целях профилактики.