В Стерлитамаке демонтировали памятник адмиралу Колчаку

В Стерлитамаке демонтировали памятник адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщил Тагир Ибрагимов, который поставил памятник на свои деньги.

По его словам, памятник снесли «тайно» в три часа ночи, «в лучших традициях НКВД 1937 г.». Его демонтировала «группа агрессивных сотрудников Росгвардии вместе с подполковником под руководством замглавы администрации Стерлитамака Альберта Шайхутдинова».

«Окружили памятник, заблокировали меня, пытаясь спровоцировать на конфликт. Силы были не равны, нас было двое против озлобленных представителей власти. Быстро подогнали мощный экскаватор, самосвал и вырвали постамент вместе с бюстом, загрузили на самосвал и увезли в неизвестном направлении», — сообщил Ибрагимов.

Бюст должны были открыть сегодня. В администрации Стерлитамака сообщили, что он был установлен на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования.

Напомним, осенью прошлого года депутат Госдумы Василий Власов попросил Министерство культуры России выделить средства на покупку архива адмирала Александра Колчака.