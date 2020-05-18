В Стерлитамаке демонтировали памятник адмиралу Колчаку
В Стерлитамаке демонтировали памятник адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщил Тагир Ибрагимов, который поставил памятник на свои деньги.
По его словам, памятник снесли «тайно» в три часа ночи, «в лучших традициях НКВД 1937 г.». Его демонтировала «группа агрессивных сотрудников Росгвардии вместе с подполковником под руководством замглавы администрации Стерлитамака Альберта Шайхутдинова».
«Окружили памятник, заблокировали меня, пытаясь спровоцировать на конфликт. Силы были не равны, нас было двое против озлобленных представителей власти. Быстро подогнали мощный экскаватор, самосвал и вырвали постамент вместе с бюстом, загрузили на самосвал и увезли в неизвестном направлении», — сообщил Ибрагимов.
Бюст должны были открыть сегодня. В администрации Стерлитамака сообщили, что он был установлен на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования.
Напомним, осенью прошлого года депутат Госдумы Василий Власов попросил Министерство культуры России выделить средства на покупку архива адмирала Александра Колчака.
Справка
Александр Колчак — русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, флотоводец, вошедший в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Первый и последний верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией.
комментарии
Международному марксисту-террористу Ленину не надо уподобляться.