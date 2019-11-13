Минкультуры России попросили купить архив Колчака в Париже

Депутат Госдумы Василий Власов попросил Министерство культуры России выделить средства на покупку архива адмирала Александра Колчака.

21 ноября коллекционное собрание российского военачальника и государственного деятеля выставят на продажу в парижском аукционном доме Drouot. Оно насчитывает около трехсот лотов, включая письма, книги, фотографии и другие артефакты. Все это, по мнению Власова, представляет историческую ценность для России, пишет RT.

«Подобные коллекции должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров. Со своей стороны опасаюсь, что данный бесценный архив навсегда станет утраченным для будущих поколений», — сказано в тексте обращения депутата.

Ранее ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.