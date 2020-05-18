В России может уменьшиться размер накопительной пенсии

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Минтруд РФ предложил изменения в законодательство, которые увеличат срок выплаты на полугода, доведя его до 22 лет. Накопленная сумма теперь будет растянута на 6 месяцев, что приведет к уменьшению ежемесячных выплат.

Из проекта министерства получается, что теперь сумма накопленной части будет делиться не на 258, а на 264 месяца, пишут «Известия».

В пресс-службе Минтруда РФ пояснили, период ожидаемой выплаты рассчитывается ежегодно. Он основывается на данных Росстата. В пояснительной записке к законопроекту указано: ожидаемая продолжительность предстоящей жизни пенсионеров — 16,86 и 26,56 года для мужчин и женщин соответственно.

Напомним, что в конце марта россиянам досрочно перевели пенсии за апрель. На это ПФР направил 113,2 млрд рублей.

