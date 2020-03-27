Россиянам досрочно перевели пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перевел пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.
26 марта ПФР направил 113,2 млрд рублей «Почте России» и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. Сегодня фонд направил 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%.Общество Татарстан
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