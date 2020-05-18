Сегодня в Казани заработает первый фонтан

Сегодня в Казани запустят фонтаны. Об этом объявили на заседании штаба.

Первым запустят фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу. Последним запустят самый большой фонтан на озере Нижний Кабан. До конца мая заработают все фонтаны в городе.

Также в парках Казани заработали 16 объектов торговли, где можно купить товары только на вынос.



Напомним, сезон фонтанов в Казани в этом году начинается чуть позже из-за эпидемии коронавируса. Всего в столице Татарстана функционируют более 20 фонтанов.