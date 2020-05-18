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Сегодня в Казани заработает первый фонтан

11:21, 18.05.2020
Сегодня в Казани заработает первый фонтан
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани запустят фонтаны. Об этом объявили на заседании штаба.

Первым запустят фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу. Последним запустят самый большой фонтан на озере Нижний Кабан. До конца мая заработают все фонтаны в городе.

Также в парках Казани заработали 16 объектов торговли, где можно купить товары только на вынос.

Напомним, сезон фонтанов в Казани в этом году начинается чуть позже из-за эпидемии коронавируса. Всего в столице Татарстана функционируют более 20 фонтанов.

Общество Татарстан
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