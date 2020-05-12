Сотрудников КАМАЗа могут привлечь к работе в «ковидном» санатории

Почти сотня сотрудников КАМАЗа прошла онлайн-подготовку в «Центре гигиены и эпидемиологии РТ». В случае ухудшения ситуации с коронавирусом они смогут работать в качестве младшего медперсонала в клинике-санатории «Набережные Челны».

Там при росте эпидемии будет организован обсерватор, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Все прошедшие обучение сотрудники выступили добровольцами, подчеркивается в сообщении.

«По результатам обследования и обучения 92 добровольцам были выданы медицинские книжки с допуском работы в качестве младшего медицинского персонала. В случае возникновения необходимости камазовцы оперативно приступят к работе в обсерваторе, который организуют в клинике-санатории «Набережные Челны», — подчеркивает пресс-служба предприятия.