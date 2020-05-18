Минтранс Татарстана показал, как идет строительство Большого Казанского кольца

В Казани продолжается строительство 1 этапа Большого Казанского кольца. Так, рабочие продолжают возводить тротуары и дорогу правого и левого съездов от улицы Булатова до Фермского шоссе.

На прошлой неделе были заасфальтированы тротуары на площади 2450 кв.м и верхний слой основания дорожной одежды на площади 4909 кв.м. Продолжилось строительство надземного пешеходного перехода, где выполнялись армирование, монтаж опалубки, бетонирование и монтаж конструкций. Также началось остекление пролетного строения монолитным поликарбонатом.

Также продолжились устройство ливневой канализации, монтаж опор наружного освещения вдоль правого и левого съезда, высадка деревьев и т.д., сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

На прошлой неделе стройкой занимались 122 человека и 30 единиц спецтехники.

Ранее на участках Большого Казанского кольца начали высаживать деревья.