На участках Большого Казанского Кольца начали высаживать деревья — фото

В столице Татарстана продолжается строительство Большого Казанского Кольца на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

Так, в качестве компенсационного озеленения на прошлой неделе посадили 197 деревьев вдоль подпорных стен №1 и №2, а также на других участках строящейся дороги.

Из 1000 саженцев липы, ели и березы рабочие уже посадили 705. Помимо этого, проводится прокладка системы полива зеленых насаждений, передает пресс-служба Миндортранса РТ.