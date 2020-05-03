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На участках Большого Казанского Кольца начали высаживать деревья — фото

16:05, 03.05.2020
На участках Большого Казанского Кольца начали высаживать деревья — фото
Фото: tatarstan.ru

В столице Татарстана продолжается строительство Большого Казанского Кольца на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

Так, в качестве компенсационного озеленения на прошлой неделе посадили 197 деревьев вдоль подпорных стен №1 и №2, а также на других участках строящейся дороги.

Из 1000 саженцев липы, ели и березы рабочие уже посадили 705. Помимо этого, проводится прокладка системы полива зеленых насаждений, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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