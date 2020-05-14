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В Татарстане на ближайшие 5 дней объявлено штормовое предупреждение

18:37, 14.05.2020
В Татарстане на ближайшие 5 дней объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов. В основном это касается восточных районов.

По прогнозам, повышенная опасность продлится с 14 по 19 мая.

Ранее высокая пожарная опасность лесов (4-й класс) объявлялась в период с 7 по 13 мая.

В МЧС уже рассказывали, что в Татарстане задерживались два поджигателя, нарушивших особый противопожарный режим и подпаливших траву, что привело к природным пожарам.

Общество Татарстан
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