В Татарстане на ближайшие 5 дней объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов. В основном это касается восточных районов.

По прогнозам, повышенная опасность продлится с 14 по 19 мая.

Ранее высокая пожарная опасность лесов (4-й класс) объявлялась в период с 7 по 13 мая.

В МЧС уже рассказывали, что в Татарстане задерживались два поджигателя, нарушивших особый противопожарный режим и подпаливших траву, что привело к природным пожарам.