В Татарстане запустят пилотный проект по привлечению частных клиник для оказания помощи пожилым

Правительство РФ продлило до 15 июня конкурс для частных мед организаций на получение грантов на оказание медико-социальных услуг гражданам старше 65 лет.

Это позволит принять участие в конкурсе большему количеству клиник, говорится в пояснительной записке на сайте кабмина.

Отмечается, что пилотный проект запустят в Татарстане, а также в Мордовии, в Алтайском крае, в Воронежской, Кемеровской, Костромской, Новосибирской, Тамбовской и Тульской областях.

Для граждан помощь в частных клиниках будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что частные клиники в Казани начали проводить тесты на коронавирус.