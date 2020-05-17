В Нижнекамске рабочие приступили к ямочному ремонту на магистралях

В Нижнекамске рабочие приступили к ямочному ремонту на магистралях. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Технология заключается в том, что поврежденный участок вырезается, а затем вычищенное место заполняется асфальтобетонной смесью.

Таки образом планируется отремонтировать 26 тыс. квадратных метров дорожного полотна на счет средств дорожного фонда в размере 47,7 млн рублей. Также 10 млн рублей выделено на ремонт 7 тыс. квадратных метров дорог в рамках муниципального контракта. Еще 3 млн. потратят на санацию трещин на дорогах, протяженностью 15 км.

Ранее в Татарстане до осени закрыли движение по автомобильной дороге Джалиль — Сарманово.

