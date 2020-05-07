В Татарстане до осени закрыто движение по автомобильной дороге Джалиль — Сарманово

В Сармановском районе с 6 мая по 15 ноября закрыто движение по автомобильной дороге Джалиль — Сарманово.

Это связано с тем, что на участке автодороги от 23,2 км до 28,1 км будет проводиться ремонт.

Как уточнили в пресс-службе Минтранса РТ, объехать участок ремонта можно по дорогам «Сарманово — Иганя — Баш» — Муртыш Баш и «Объезд села Сарманово».

Ранее сообщалось, что ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» объявило тендер на ремонт дороги на участке трассы М-7, проходящий по территории Татарстана.

