Цифровой проект Минэкономики Татарстана «Проверенный бизнес» будет тиражирован в регионах России

Интернет-ресурс по вопросам взаимодействия бизнеса и надзорных органов «Проверенный бизнес», реализуемый при поддержке Министерства экономики РТ будет тиражироваться в других регионах России.

Напомним, проект победил в номинации «Цифровое развитие» конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России, который организовало АСИ.



Интернет-ресурс разместят на цифровой платформе «Смартек», которая создана для обмена эффективными управленческими решениями регионов по социально-экономическому развитию.

Проект «Проверенный бизнес» направлен на снижение административного давления на малый бизнес, профилактику нарушений надзорных требований и популяризацию самозанятости. Также с помощью этого интернет-ресурса бизнесмены могут получить консультацию о действующем правовом поле в сфере предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности, включая экспертные разъяснения и прикладные инструкции в указанных сферах, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что в Министерстве экономики РТ могут рассмотреть меры поддержки компаний, получивших убыток из-за пандемии коронавируса.

