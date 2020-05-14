Два проекта из Татарстана стали победителями конкурса лучших социально-экономических практик

Два проекта из Татарстана победили в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России, который организовало АСИ.

Так, в номинации «Социальное благополучие» победил татарстанский проект «Сможем вместе». Он направлен на создание благоприятных условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интернет-ресурс по вопросам взаимодействия бизнеса и надзорных органов «Проверенный бизнес» победил в номинаций «Цифровое развитие». Сервис создан для представителей бизнеса РТ, рассказывает о действующих в республике требованиях надзорного законодательства и направлен на повышение правовой грамотности предпринимательства, снижения административного давления и содействия реформе КНД.

В 2019 году на конкурсе впервые состоялся этап голосования регионов, в нем участвовали 79 субъектов. Татарстан оказался в числе регионов-лидеров ПФО по количеству поданных заявок на конкурс. Республика представила 80 практик и инициатив.

Ранее Агентство стратегических инициатив в своем исследовании определило главные риски последствий пандемии COVID-19 в России и возможности, которые пандемия могла бы дать.

