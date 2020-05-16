В Минэкономики РТ могут рассмотреть меры поддержки компаний, получивших убыток из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Министерстве экономики РТ могут рассмотреть меры поддержки компаний, получивших убыток из-за пандемии коронавируса, об этом заявила замминистра экономики РТ Индира Киреева в ходе встречи с предпринимателями Нурлатского района республики.



Во время мероприятия владелица пекарни ООО «Мякиш» Ольга Мякишева пожаловалась, что из-за падения спроса на продукцию и повышения стоимости сырья, ее предприятие впервые получило убыток по итогам апреля 2020 года. Женщина спросила, будет ли оказываться помощь работающим компаниям, получившим убыток из-за коронавируса.

Киреева напомнила, что пока критерий получения поддержки один — падение выручки по сравнению с прошлым периодом. «Но, если будут системные обращения от предпринимателей, мы готовы проработать меры поддержки компаниям, получившим убыток», — передает ее слова пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Ранее в Минэкономразвития РФ разъяснили нюансы мер поддержки бизнеса.