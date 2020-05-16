Минниханов призвал учиться жить в новых условиях: «Коронавирус никуда не денется»

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Рустам Минниханов на субботнем совещании призвал коллег «не расслабляться». Коронавирус пришел навсегда, и только строгое выполнение санитарных норм позволит не допустить ошибок.

«Коронавирус никуда не денется, он живет вместе с нами. Мы должны уметь жить в условиях и коронавируса, и других будущих вызовов. Изоляция была для того, чтобы мы немного научились и подготовили медицину и людей. Сегодня мы уже знаем, как с ним бороться», — сказал Минниханов.

По словам президента РТ, опыт работы предприятий показывает, что при соблюдении норм проблем не возникает. И главная задача — обеспечение норм в дальнейшем.



Ранее Минниханов призвал внимательно следить за распределением доплат врачам «ковидных» пациентов.

