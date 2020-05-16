В Казани молодоженов регистрируют при наличии масок и перчаток

В казанских ЗАГСах посетителей обязали приходить в масках и перчатках. Такие же требования относятся и к парам, заключающим брак.

О соблюдении мер рассказала начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина. Она прокомментировала, что в учреждениях доступны записи актов гражданского состояния, но при наличии масок и перчаток. Ради соблюдения традиции первого поцелуя молодоженов паре разрешат ненадолго снять маски, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в России снизилось число разводов. По итогам первого квартала 2020 года в России зарегистрировано 142,6 тысячи разводов. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за первый квартал предыдущего года.

