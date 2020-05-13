В России снизилось число разводов

В России стали меньше разводиться. По итогам первого квартала 2020 года в России зарегистрировано 142,6 тысячи разводов. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за первый квартал предыдущего года.

Снизилось и число регистраций браков. Всего за первые 4 месяца 2020 года поженились 157,1 тысячи пар. Это на 3,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как считает общественник и политик из Казани Ирина Волынец, возглавляющая движение Национальный родительский комитет, снижение регистраций браков является незначительным и связно с демографическими особенностями — сокращением численности молодого поколения. А число разводов стало меньше из-за того, что «в кризисные времена люди сближаются», передает RT.