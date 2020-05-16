Соцсети: в Нурлате аптекарь заставила пенсионерку купить перчатки, отказавшись продавать ей лекарства без них

В Нурлате провизор одной из аптек заставила пожилую женщину купить резиновые перчатки, отказавшись продавать ей лекарства без них. Об этом сообщила пользователь в соцсетях.

«Вчера моей бабушке пришлось купить в аптеке перчатки по цене двух буханок хлеба — на этом настояла провизор, отказавшись продавать ей лекарства. Хотя бабуля была в х/б перчатках», — написала женщина.

По словам женщины, спорить с продавцом пенсионерка не стала.

«Но это же беспредел — для кого-то сумма может быть смешная, а у пенсионеров каждая копейка на счету. Да и где написано, что за покупками нужно ходить исключительно в резиновых перчатках?», — задается вопросом автор поста.

К своей публикации она приложила фото чека. В нем, помимо списка лекарств, пробиты перчатки по цене 57,6 рубля за штуку.

Напомним, с 12 мая в Татарстане отменили систему СМС-пропусков, но при этом ввели «масочный режим».



Ранее в соцсетях появился ответ Росздравнадзора по РТ на просьбы граждан обеспечить их масками и перчатками. В ведомстве отметили, что государство будет обеспечивать население средствами индивидуальной защиты в случае режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. А в Татарстане режим повышенной готовности введен только для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ.

