В Росздравнадзоре по РТ ответили на просьбу обеспечить жителей масками и перчатками

Обеспечивать граждан масками и перчатками нужно в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В Татарстане режим повышенной готовности введен только для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ, заявили в Росздравнадзоре по РТ.

Так в ведомстве ответили на письмо, направленное в интернет-приемную официального портала правительства республики. Автор письма сослалась на требование носить средства индивидуальной защиты и попросила обеспечить ее семью масками и перчатками. Сегодня она опубликовала копию ответа.

«Вот это поворот! А вы знали, что для граждан не введен режим повышенной готовности? Поэтому и маски как бы сами должны купить», — подписала фото женщина (орфография и пунктуация сохранены).

Отмечается также, что средства защиты можно купить в аптеках и других торговых учреждениях.