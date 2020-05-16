В Минобрнауки Татарстана рассказали, как вернуть деньги за непроведение пробного ЕГЭ

Минобрнауки Татарстана разъяснило как вернуть деньги за пробный ЕГЭ, который не прошел в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом.

Как пояснил в ведомстве, одиннадцатиклассники и их родители оплатили Республиканскому центру мониторинга качества образования РТ услуги проведения пробного ЕГЭ, однако экзамен не получилось провести из-за перехода на дистанционный формат обучения.

Для того, чтобы вернуть деньги, нужно заполнить заявление, к нему приложить копию платежного документа (чек об оплате), копию паспорта (фото и прописка) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (расчетный счет, кор. счет, БИК, наименование банка) в печатном виде.

В Минобрнауки РТ подчеркнули, что реквизиты должны быть на имя человека, оплатившего услуги.

Также отмечается, что если организация несостоявшихся тестирований планировалась централизованно, то документы необходимо передать непосредственному организатору. Те сами передадут сканы и оригиналы документов в ГБУ «РЦМКО».

По всем вопросам следует обращаться по указанным телефонам: 223-09-18, 8987-415-54-52, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, в Минпросвещения РФ перенесли ЕГЭ на неопределенный срок, а также дали возможность одиннадцатиклассникам сдавать лишь два предмета в рамках Единого государственного экзамена.



В Татарстане ЕГЭ в этом году должны были сдавать 16 207 выпускников, 5 764 из них — в Казани.

