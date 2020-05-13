Минпросвещения РФ перенесло сроки проведения ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ.

Так, в ведомстве скорректируют и перенесут экзамены с 8 июня на более поздний срок.



Как отметил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Уточняется, что окончательные даты проведения экзаменов озвучат в ближайшее время. Помимо этого, формат ЕГЭ для одиннадцатиклассников будет скорректирован: так, учащимся, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат смогут выставить отметки по итогам года.

Напомним, в Казани в этом году ЕГЭ планируется провести в очной форме. Экзамены пройдут по единому для всей страны расписанию. Помимо основных требований, на пунктах сдачи ЕГЭ нужно будет обеспечить меры дезинфекции и соблюдения социальной защиты.

