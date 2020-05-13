Одиннадцатиклассники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ России в этом году будут сдавать два предмета в рамках ЕГЭ, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет, об этом сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Экзамен будет проводиться по единому для всей страны расписанию.

«Это будут два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает», — заявил Глушко в эфире канала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в России перенесли сроки ЕГЭ с 8 июня на более позднее время. Тем учащимся, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат смогут выставить отметки по итогам года.

