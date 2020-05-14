В Алексеевском готовят к запуску новые очистные сооружения

В поселке городского типа Алексеевское готовят к запуску новые очистные сооружения.

Сейчас работы выполнены на 98%, рабочие завершили монтаж оборудования и технологических линий. Объект планируется сдать к 1 июня 2020 года.

Отмечается, что проект реализуется в рамках национального проекта «Экология» по программе «Оздоровление Волги».

Новые очистные сооружения состоят из двух зданий, общая мощность которых 1200 кубометров в сутки. С ходом работ ознакомился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По словам главы Алексеевского района Сергея Демидова, ввод новых очистных с 30%-ным запасом мощности поспособствует развитию новых производств на территории района, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Также ранее здесь провели реконструкцию аэротенка и двух бассейнов перемешивания.

