На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» АСВ направит 1,55 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1,55 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди «Татфондбанка». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Доля удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличена с 40,27% до 42,46%.

Деньги получены от продажи имущества банка и в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка.

В апреле «топам» ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина предъявили многомиллиардные иски.