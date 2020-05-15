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На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» АСВ направит 1,55 млрд рублей

17:03, 15.05.2020
На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» АСВ направит 1,55 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1,55 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди «Татфондбанка». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Доля удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличена с 40,27% до 42,46%.

Деньги получены от продажи имущества банка и в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка.

В апреле «топам» ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина предъявили многомиллиардные иски.

ЭкономикаБанки Татарстан
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