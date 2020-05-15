На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» АСВ направит 1,55 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1,55 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди «Татфондбанка». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Доля удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличена с 40,27% до 42,46%.
Деньги получены от продажи имущества банка и в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка.
В апреле «топам» ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина предъявили многомиллиардные иски.ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым