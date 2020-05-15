Минниханов призвал внимательно следить за распределением доплат врачам «ковидных» пациентов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства РТ в очередной раз обратил внимание на важность внимательного подхода при распределении доплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

«Своевременно и четко нужно работать по доплатам медикам. Мы внимательно за этим следим. Да, есть моменты, которые сложно объяснить. Кому-то доплаты положены, а кому-то нет. Но для этого мы и есть», — сказал глава РТ.

Минниханов поручил министрам внимательно подойти к этому вопросу.

«Все федеральные средства должны быть целевым образом и своевременно направлены на решение наиболее актуальных задач», — заключил президент.

Ранее правительство Татарстана утвердило порядок предоставления стимулирующих выплат врачам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом COVID-19, а также порядок их финансирования. Действие документа распространяется на «правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года». Сегодня его опубликовали на сайте кабмина.