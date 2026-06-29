Эксперт Исаков объяснил, почему ИИ не вызовет устойчивого роста безработицы в России

При этом он отметил, что в некоторых отраслях может наблюдаться снижение спроса на определенные навыки

Старший управляющий директор и руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков считает, что искусственный интеллект не приведет к долгосрочному росту безработицы в России на макроуровне. Он отметил, что, хотя в некоторых отраслях может наблюдаться снижение спроса на определенные навыки, в целом масштабного и продолжительного роста безработицы не ожидается, пишут «Ведомости».

Исаков подчеркнул, что автоматизация и рост производительности труда создают дополнительную прибыль, что позволяет государству иметь «ресурсы для макроэкономического маневра». Он добавил, что опыт последних лет показал, что Россия умеет быстро принимать меры бюджетного стимулирования для поддержки экономики.

Экономист также отметил, что важность дискуссии о влиянии новых технологий на занятость заключается в поиске превентивных решений на ранних стадиях. По его мнению, мобильное перемещение работников в новые динамичные сектора является ключевым фактором для повышения реальных зарплат при внедрении искусственного интеллекта.

Безработица в России остается на исторически низком уровне. Согласно последним данным Росстата, в марте безработица составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года на уровне 2,1%, и с тех пор этот показатель колебался в диапазоне 2,1—2,2%.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул необходимость повышения производительности труда во всех секторах страны на фоне низкой безработицы, в том числе с помощью внедрения технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что россиянам объяснили, как ИИ может помочь быстрее найти работу.

Никита Егоров