Москва — другая планета: Татарстан и прочие регионы обойдутся без массового COVID-тестирования

В Татарстане бесплатно проверять на антитела не будут

В Татарстане пока не предполагают проводить бесплатное массовое тестирование на антитела к COVID-19, как в Москве. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана, руководитель оперативного штаба по противодействию COVID-19 Лейла Фазлеева, отвечая на вопрос «Реального времени».



«Не планируют. Тестирование на антитела планируется только по линии Минздрава и РПН. Как и по всей Российской Федерации, кроме Москвы», — написала Фазлеева.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова тоже сообщила, что пока такой информации нет, и пообещала обнародовать новые вводные, если они появятся.

«Тестирование на антитела планируется только по линии Минздрава и РПН. Как и по всей Российской Федерации, кроме Москвы», — сообщила Фазлеева. Фото tatarstan.ru

К концу мая в Москве будут проводить 200 тысяч бесплатных анализов в сутки

В Москве с сегодняшнего дня, 15 мая, начали бесплатно проверять население на антитела к коронавирусу. Массовое тестирование на коронавирус вчера анонсировал мэр столицы Сергей Собянин.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ)», — сказал Собянин.

Планируется, что к концу мая мощность системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

К тестированию на антитела подключились и коммерческие медицинские лаборатории. Так, «Инвитро» с 18 мая начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске.

Стоимость анализа составит 950 рублей без учета забора биоматериала. Срок исполнения — до 10 рабочих дней. «Указанные сроки связаны с высоким спросом на данный тест, при полной технологической готовности компании они будут сокращены до стандартных, не превышающих два рабочих дня», — цитирует «Инвитро» ТАСС.

Сергей Собянин вчера анонсировал массовое тестирование москвичей на коронавирус. Фото mos.ru

На горячей линии «Инвитро» корреспонденту «Реального времени» подтвердили, что пока сдать тест на антитела можно лишь в шести регионах и Казани в их числе нет, но обнадежили, что географию планируется расширить. В казанском «Ситилабе» ждут поступления реагентов. Когда можно будет сдать тест и сколько это будет стоить, пока неизвестно. В «Биомеде» тоже развели руками: там пока делают только тесты на коронавирус, то есть берут мазок изо рта и зева.

Зачем нужны тесты на антитела

Тест на антитела к коронавирусу отличается от массово проводимых сейчас тестов на наличие коронавирусной инфекции тем, что ищут не ДНК вируса, а следы устойчивого иммунного ответа организма.

Антитела к коронавирусу свидетельствуют о том, что организм человека уже сталкивался с возбудителем болезни и столкновение это прошло успешно (для человека). Таким образом, анализ на антитела позволит выявить тех, кто уже переболел COVID-19 бессимптомно, а значит, получил иммунитет. В конечном итоге массовый тест на антитела к заболеванию даст общее понимание картины так называемого иммунологического щита — процента переболевших в популяции.

Анализ на антитела позволит выявить тех, кто уже переболел COVID-19 бессимптомно, а значит, получил иммунитет. Фото poisknews.ru

Медики уже сейчас свидетельствуют о том, что около половины положительных тестов на наличие коронавирусной инфекции выявляются у бессимптомных больных. А значит, в России гораздо больше людей с иммунитетом к вирусу, чем дает нам официальная статистика.

Именно для этого и нужно тестирование на антитела. Другое дело, что тестов в массовом обороте пока не было столько, чтобы проверять всех желающих. Но работа по их разработке и производству активизировалась сразу же после начала пандемии.

Лилия Ахкиямова