Лавров назвал число вывезенных из-за границы россиян

С начала пандемии Россия вывезла из-за рубежа более 250 тыс. граждан, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще порядка 30 тыс. человек ждут возвращения домой.

По словам главы МИД, на портале госуслуг зарегистрировано в два раза больше россиян, которые сейчас находятся за границей. Но большая часть этих людей возвращаться в Россию пока не собирается, они зарегистрировались на всякий случай.

Лавров считает, что даже после того, как пандемия COVID-19 сойдет на нет, мир не вернется к прежней «свободе», и из сложившейся ситуации сделают выводы.