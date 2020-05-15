Лавров считает, что даже после победы над COVID-19 прежней «свободы» не будет

Даже после того, как пандемия COVID-19 сойдет на нет, мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю», — цитирует министра РБК. Он добавил, что из нынешней ситуации будут сделаны выводы.

В марте Лавров отметил, что Татарстан — наиболее активный субъект России в области укрепления внешнеэкономических связей регионов России.

