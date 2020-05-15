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Казгордума разрешила расширить кладбище в поселке Мирный

12:27, 15.05.2020
Казгордума разрешила расширить кладбище в поселке Мирный
Фото: скриншот

Казгордума на сегодняшнем заседании приняла предложение МКУ «Управление по организации ритуальных услуг» о расширении кладбища по ул. Новосельской в казанском жилом массиве Мирный.

Общественные обсуждения прошли с 30 января по 2 апреля.

Кладбище увеличат за счет двух участков площадью 30,4 тыс. кв. м и 36,3 тыс. кв. м.

В пояснительной записке к проекту решения Казгордумы отмечается, что финансовых затрат реализация проекта не требует.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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