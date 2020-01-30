В казанском поселке Мирный хотят расширить кладбище

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Мэр Казани Ильсур Метшин подписал постановление о проведении общественных обсуждений по поводу расширения кладбища на ул. Новосельской в жилом массиве Мирный. Оно опубликовано в сборнике документов мэрии.

Слушания пройдут с 30 января по 2 апреля. Кладбище предлагается увеличить за счет двух участков площадью 30,4 тыс. кв. м и 36,3 тыс. кв. м. Заявление о расширении кладбища подало МКУ «Управление по организации ритуальных услуг исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Ранее власти Казани разрешили расширение кладбища в Дербышках на 70 тыс. кв. метров.