ГИБДД РТ начала проводить рейды с помощью мотопатрулей

Фото: ГИБДД РТ

В Казани полицейские провели рейд по выявлению нарушителей-мотоциклистов.

Как отмечают в ведомстве, с начала сезона произошло 8 ДТП с мотоциклистами, из которых 1 человек погиб и 9 получили ранения. Трагический случай произошел 4 мая — 62-летний водитель мотоцикла «Стелс» превысил скорость, наехал на бордюр и упал с мотоцикла.

Мотопатрули привлекли к административной ответственности 62 водителя мотоциклов, в отношении которых составлено 102 административных материала. Трое из них не имели права управления транспортными средствами.

Также в Госавтоинспекцию Казани поступают жалобы на байкеров, которые нарушают покой граждан ревом моторов. Некоторые водители управляют мотоциклами с внесенными в их конструкцию изменениями, что не соответствует требованиям законодательства. За это предусмотрен штраф в 500 рублей.

