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Происшествия

В Казани насмерть разбился пожилой байкер

09:51, 05.05.2020 2
В Казани насмерть разбился пожилой байкер
Фото: из соцсетей

Накануне вечером, 4 мая, на перекрестке улиц Короленко и Чуйкова в Казани насмерть разбился байкер — мотоциклист налетел на бордюр, не справился с управлением и пробил голову, вылетев из «седла». Как сообщают очевидцы происшествия, по внешним признакам байкеру было за 50 лет.

По неподтвержденным данным, мотоциклиста неудачно «подрезали» на перекрестке — впереди идущая машина резко перестроилась, и водитель, потеряв управление, влетел в забор.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:57
    Сезон смертников. Люди самонадеяны.
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  • Анонимно 10:50
    Байкеры пожилыми не бывают. Они вечно молодые.
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