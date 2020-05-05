В Казани насмерть разбился пожилой байкер

Фото: из соцсетей

Накануне вечером, 4 мая, на перекрестке улиц Короленко и Чуйкова в Казани насмерть разбился байкер — мотоциклист налетел на бордюр, не справился с управлением и пробил голову, вылетев из «седла». Как сообщают очевидцы происшествия, по внешним признакам байкеру было за 50 лет.

По неподтвержденным данным, мотоциклиста неудачно «подрезали» на перекрестке — впереди идущая машина резко перестроилась, и водитель, потеряв управление, влетел в забор.