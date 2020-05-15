Профессор КФУ рассказал о приблизившейся к Земле комете SWAN

В среду, 13 мая, на максимально близкое расстояние к Земле подлетела комета SWAN (C/2020 F8). Однако лучше всего ее будет видно уже в конце мая-начале июня, при приближении к Солнцу.

Директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев объяснил, что из-за близости звезды хвост кометы станет ярче и больше.

«Тем не менее сейчас есть возможность увидеть ее в хороший бинокль, но для этого надо будет выйти на ровную местность, где нет объектов, закрывающих линию горизонта, а еще лучше — подняться на возвышенность. 20 градусов над линией горизонта — это не очень большая высота. В мае-июне комета будет проходить через созвездия Персея и Возничего и наблюдаться в северо-восточной части небосвода», — приводит слова ученого пресс-служба КФУ.

Напомним, что астероиды вошли в список возможных причин уничтожения человечества, составленный агентством интернет-маркетинга. Однако в топ-3 вошли глобальное изменение климата, ядерная катастрофа или эпидемия.